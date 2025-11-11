В Москве вынесли приговор мужчине, который убил внука, ударив его об стену

В Москве суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, который убил внука, ударив его головой об стену. Об этом сообщила в пресс-службе столичной прокуратуры.

Трагедия произошла 5 апреля 2025 года в квартире дома по улице Твардовского. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина проявил агрессию в отношении двухлетнего внука. Сначала он нанес ему множество ударов руками по голове, туловищу, конечностям, после чего несколько раз ударил его головой о стену. После полученных травм мальчик скончался.

Суд признал москвича виновным по статье «Убийство» УК РФ и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

