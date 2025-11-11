На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла, полезно ли дремать по пути на работу

Врач Гаврилова: спать по пути на работу может быть полезно
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Недолго подремать в общественном транспорте может быть полезно, особенно при хроническом дефиците сна. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

«Учитывая, что в большинстве своем жители мегаполиса в будни не высыпаются и отсыпаются на выходных, это даже полезно. Потому что мозг так добирает время, которое он не поспал ночью», — отметила специалист.

В то же время это может быть симптомом заболеваний, когда человек отключается при любом удобном случае, добавила она.

Недавно ученые Массачусетского технологического института выяснили, что недостаток сна может приводить к кратковременным нарушениям внимания и ухудшению памяти из-за изменений в движении спинномозговой жидкости.

Ранее врач объяснила, как осенью облегчить пробуждение по утрам.

