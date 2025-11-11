На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тюменская птицефабрика, где был выявлен птичий грипп, закрылась на карантин

Пышминская птицефабрика приостановила отгрузку яиц из-за вспышки болезни у птиц
Shutterstock

Птицефабрика «Пышминская» в Тюменской области полностью приостановила отгрузку яиц — на предприятии введен карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Уточняется, что предприятие приостановило работу до получения официального заключения о безопасности яиц, идет изъятие продукции из магазинов. В настоящий момент птицефабрика приступила к локализации распространения инфекции среди птиц.

До этого URA.RU сообщало, что на тюменской птицефабрике «Пышминская» произошла вспышка птичьего гриппа. Предприятие уже подготовило место для сжигания зараженных куриц.

Птицефабрика «Пышминская» ранее заняла восьмое место по выручке среди животноводческих предприятий России. Чистая прибыль составила 495,4 млн рублей. Соучредителем компании, основанной в 1999 году, является тюменский олигарх Владимир Шевчик.

Ранее сообщалось, что Россия впервые поставила куриные яйца в США.

