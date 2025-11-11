На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Увеличилось число жертв в результате теракта в Нью-Дели

PTI: число жертв взрыва в центре Нью-Дели достигло 12
true
true
true
close
NDTV

Число погибших в результате теракта в Нью-Дели выросло до 12. Об этом сообщила местная полиция, пишет агентство PTI.

«Еще три человека скончались от полученных ранений, в результате чего общее число жертв достигло 12», — сказано в материале.

До этого СМИ сообщили, что автомобиль в Нью-Дели взорвал 36-летний террорист-смертник, доктор Умар Мохаммад, который мог быть связан с одной из террористических групп.

Известно, что мужчина работал в одном из медицинских колледжей. По данным India Today, следователи предполагают, что Мохаммад был членом террористической группы, действующей в округе Фаридабад (штат Харьяна). На него обратили внимание службы безопасности в связи с подозрениями в участии в боевых действиях.

Взрыв автомобиля произошел около Старого Дели 10 ноября. Этот район популярен среди туристов. Изначально сообщалось, что шесть человек получили ранения, еще восемь не выжили.

Кроме того, загорелись стоящие рядом несколько машин. Власти ввели режим повышенной готовности на границе с Пакистаном и Бангладеш.

Ранее в Париже задержали трех фанаток бен Ладена за подготовку теракта.

