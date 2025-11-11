На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пульмонолог предложил запретить продажу всех табачных изделий в России

Пульмонолог Яблонский призвал запретить в России продажу всех табачных изделий
true
true
true
close
Shutterstock

В России следует запретить продажу всей табакосодержащей продукции. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный торакальный хирург России Петр Яблонский.

Специалист отметил, что за последний год число запросов по отказу от вейпов выросло в восемь раз.

«С другой стороны, вейпы — это не единственное зло, и хотелось бы, чтобы наш пятнадцатый закон, который предусматривает разные позитивные вещи, включая ограничение использования всяких табакосодержащих средств, включающих ароматизаторы, был дополнен одним словом — не ограничивает, а запрещает», — заявил он.

Яблонский напомнил, что негативное воздействие табака в любом его виде на организм является научно доказанным фактом. Поэтому, по словам эксперта, также стоит запретить продажу сигареты, снюсов, жевательного и нюхательного табака, а также другой никотиносодержащей продукции.

21 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сигарет и вейпов на остановках. По мнению авторов документа, продажа соответствующей продукции в павильонах на остановках способствует ее доступности для населения, в числе которого и молодежь, так как часто эти павильоны расположены возле учебных заведений.

Ранее в Госдуме оценили возможность полного запрета на продажу табака.

