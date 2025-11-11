Названо число госпитализированных россиян после ДТП с автобусом в Египте

ТАСС: пять россиян находятся в больницах после ДТП с автобусом в Египте

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с участием автобуса в Египте, остаются в больницах. Об этом ТАСС сообщили в Генконсульстве РФ в Хургаде.

Также отмечается, что часть российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом, готовятся к отправке обратно в отели Хургады.

Авария произошла 11 ноября на дороге Рас-Гареб – Хургада. По данным газеты Al-Masry Al-Youm, в результате столкновения грузовика с автобусом пострадали 27 россиян, двое граждан Литвы, семь финнов и трое египтян.

В Генконсульстве РФ в Хургаде уточнили, что российские туристы, пострадавшие в этом ДТП, получили травмы различной степени тяжести. Более подробная информация об их состоянии не приводится.

Похожая авария произошла в Египте в ночь на 14 августа. По дороге из Шарм-эш-Шейха автобус с российскими туристами врезался в ограждение и упал на бок. В результате было госпитализировано около 30 россиян. Позже в посольстве РФ в Египте заявили, что не удалось спасти одну гражданку России. По данным Telegram-канала SHOT, авария произошла по вине водителя, уснувшего за рулем.

