Мужчина купил автомобиль марки Mercedes и обнаружил, что на нем стоят деревянные тормоза

Немец купил на аукционе Mercedes GLE и узнал, что на нем стоят деревянные тормоза

Мужчина в Германии купил автомобиль марки Mercedes и обнаружил, что на нем стоят деревянные тормоза, пишет Oddity Central.

Как сообщили местные власти, мужчина, чье имя не разглашается, сразу после покупки внедорожника Mercedes GLE на аукционе понял, что с машиной что-то не так. При нажатии на педаль тормоза автомобиль почти не снижал скорость. Владелец был вынужден вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в сервисный центр.

Результат осмотра шокировал и механиков, и самого автовладельца. Оказалось, что вместо штатных тормозных колодок на внедорожнике были установлены деревянные бруски. На них несмываемым маркером была даже нанесена надпись «Brembo» — название известного производителя автокомплектующих. Эти самодельные «колодки» не только не обеспечивали торможения, но и успели повредить тормозные диски.

«Это даже не дилетантство, а преступное разгильдяйство», — заявил эксперт по технической безопасности Ганс Бауэр, участвовавший в расследовании.

Он пояснил, что дерево стирается практически мгновенно при контакте с металлическими дисками и не может остановить двухтонный автомобиль.

Полиция Германии возбудила уголовное дело против предыдущего владельца автомобиля по факту вмешательства в работу критически важных систем безопасности. Мотивы, по которым кто-то заменил тормозные колодки на деревянные, пока остаются неизвестными.

