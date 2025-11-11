На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинске 19 грузовых вагонов сошли с рельсов

Прокуратура начала проверку после схода грузовых вагонов с рельсов в Челябинске
Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Челябинске с железнодорожных рельсов сошли 19 грузовых вагонов. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что инцидент произошел утром 11 ноября на перегоне между станциями Кольцевая и Металлургическая.

«На путях необщего пользования <...> произошел сход 19 вагонов, груженных металлопрокатом, следовавших в составе грузового поезда», — рассказали в надзорном ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. Также происшествие не повлияло на движение поездов на путях общего пользования.

На фоне произошедшего Челябинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале сообщило, что в настоящее время на месте ЧП ведутся восстановительные работы. Сотрудники ведомства организовали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ, сейчас специалисты осуществляют комплекс необходимых мероприятий.

«В качестве причин <...> рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава», — подчеркивается в публикации.

10 ноября пять цистерн с мазутом сошли с железнодорожных рельсов в Мурманской области. Как рассказали в прокуратуре, никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.

Ранее в Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом.

