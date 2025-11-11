На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клиенты Сбера смогут получить рекордные бонусы «Спасибо» в «Зеленый день»

В день рождения Сбера клиенты получат рекордные 855 млн бонусов «Спасибо»
true
true
true
close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Сбер удвоит количество бонусов «Спасибо» с каждой покупки в категориях программы лояльности в «Зеленый день», который пройдет 12 ноября, сообщает пресс-служба Сбера.

По прогнозам Сбера, общее количество бонусов «Спасибо», которые банк начислит за покупки, составит рекордные 855 млн бонусов. Начисленные бонусы клиенты смогут потратить на ежедневные расходы и покупки у партнеров банка. Также клиенты смогут перевести бонусы на благотворительность.

В Сбере отметили, что самыми популярными категориями у клиентов в ноябре стали «Все покупки», «Одежда и обувь», «Аптеки» и «Товары для дома». Также в число самых выбираемых категорий вошли «АЗС», «Здоровье», «Супермаркеты» и «Косметика».

В Сбере добавили, что «СберПрайм Зеленый день» пройдет с 12 по 14 ноября.

