Ветврач рассказал, как подготовиться к появлению собаки

Перед тем, как завести собаку, важно правильно подготовиться к этому событию и учесть все расходы. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Будущим владельцам следует осознать, что животным нужны уход, регулярные прогулки, дрессировка, внимание, подчеркнул он. Кроме того, часть расходов придется на корм, ветеринарное обслуживание и профилактические процедуры.

«Любое животное — собака или кошка — не должно становиться импульсивной покупкой. Надо понимать, что это член семьи, которому нужно уделять время, заботу и внимание. Придется подстроить распорядок дня, ведь общение, прогулки и дрессировка — это обязательные элементы содержания собаки. И, конечно, нужно иметь финансовую возможность обеспечить кормление и ветеринарное обслуживание», — отметил Шеляков.

При выборе породы стоит изучить их особенности и потребности, заключил он.

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский до этого говорил, что чаще всего проблемы в психике и трудности в воспитании возникают у собак крупных пород, в том числе у английских мастифов, кане-корсо, мастино наполетано и риджбеков – родезийских и тайских.

Ранее в Госдуме рассказали, как наказывается похищение собак.