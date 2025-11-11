На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы преимущества диеты Аткинса для быстрого похудения

Нутрициолог Гордеева: диета Аткинса помогает быстро похудеть
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Диета доктора Аткинса, которая заключается в минимизировании количества углеводов в рационе до 20 г в день, имеет свои преимущества. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

По ее словам, белки и жиры при этом не ограничиваются. Она пояснила, что без сахара и крахмала тело переходит на жиросжигающий режим, который позволяет быстро сбрасывать вес. Однако такая экспресс-диета должна контролироваться специалистом.

«Главное достоинство диеты Аткинса — быстрый результат без постоянного чувства голода. Но есть нюанс: при исключении углеводов организм теряет не только воду, но и часть витаминов группы B. Поэтому важно поддерживать баланс с помощью овощей, клетчатки и добавок», — отметила Гордеева.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль до этого говорила, что убеждение в том, что для эффективного похудения нужно меньше есть, является ошибочным, поскольку жесткие ограничения дают лишь кратковременный эффект за счет потери воды. По ее словам, в дальнейшем при возвращении к привычному питанию на фоне стресса для организма лишние килограммы начнут откладываться быстрее. Она добавила, что частой ошибкой худеющих является полный отказ от сладкого.

Ранее была названа диета для здоровья мочевого пузыря.

