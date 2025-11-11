На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пойманного на рекордной взятке экс-бойца с коррупцией осудили на Урале

Суд на Урале приговорил экс-полицейского к 7 годам за взятку в 200 млн рублей
Shutterstock

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил бывшего оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка региона (УЭБиПК) ГУМВД РФ к 7 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в октябре 2023 года замдиректора компании-подрядчика рассказал фигуранту о проблемах с проведением строительной экспертизы при строительстве школы в Косулино и «необходимости получения ее положительного результата до конца года». Уточняется, что полицейский пообещал содействие в данном вопросе и потребовал заплатить за решение проблемы 200 млн рублей, после чего получил первый платеж — 30 млн рублей рублей наличными в рюкзаке.

Как рассказали в прокуратуре, суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в полиции еще на пять лет. Отмечается, что задержанный свою вину не признал.

Уголовное дело против застройщика, передавшего взятку, прекращено в связи с его раскаянием и активной помощью следствию, уточнили в прокуратуре.

Ранее бывшего замглавы правительства Омской области осудили за взятки.

