При допросах свидетелей по делу пропавшей в Красноярском крае семьи используют полиграф

При допросах свидетелей по делу пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых используют полиграф. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главного следственного Управления Следственного комитета России по региону и республике Хакасия.

«Полиграф используется при допросах», — сказали агентству.

В ведомстве также отметили, что полиграф стараются применять по каждому свидетелю, кому известны какие-либо данные о пропавших. Правоохранители добавили, что в рамках уголовного дела проведено две генетические экспертизы.

До этого в Следственном комитете России рассказали, что по делу уже допросили свыше 60 человек. В ведомстве заявили, что официальной версией пропажи остается несчастный случай.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее криминалист назвал страны, куда могли сбежать Усольцевы, которых ищут в тайге.