В Тюмени поймали мужчину, который забил барана во дворе дома возле школы

Полицейские нашли мужчину, который забил барана во дворе дома в Тюмени. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Сотрудники правоохранительных органов установили мужчину, который забил барана, и привлекли его к административной ответственности. Полицейские также организовали проверку действий злоумышленника на предмет наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животными.

Инцидент произошел на улице Николая Гондатти. По словам очевидцев, семеро человек приехали на место, вытащили из автомобиля животное и прямо на снегу перерезали ему горло. После этого барана забрали и уехали. Все это произошло около школы, при этом в момент, когда один из мужчин орудовал ножом, недалеко от места прошли несколько детей.

Ранее в Москве мигрант, резавший барана на детской площадке, извинился.