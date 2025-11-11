В Колумбии неизвестные обстреляли автомобиль губернатора

В Колумбии неизвестные обстреляли бронированный автомобиль губернатора департамента Араука Ренсона Мартинеса. Об этом рассказал сам Мартинес в видеообращении, опубликованном на странице регионального правительства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным властей, нападение произошло, когда глава региона направлялся из муниципалитета Портуль в Тама. Вооруженные люди открыли огонь по машине, в которой находился губернатор. Благодаря бронированию автомобиля и оперативной реакции водителя, никто из находившихся в салоне не получил ранений.

Колумбийские власти полагают, что за нападением может стоять повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО). В Министерстве обороны страны сообщили, что силы безопасности продолжат операции в регионе, чтобы ликвидировать как АНО, так и другие преступные структуры, действующие в департаменте.

АНО, численность которой насчитывает несколько тысяч человек, остается крупнейшей повстанческой организацией Колумбии после подписания в 2016 году мирного соглашения между правительством и «Революционными вооруженными силами Колумбии» (РВСК). Этот документ положил конец конфликту, продолжавшемуся более полувека. Диалог между властями и АНО начался в 2022 году, но неоднократно приостанавливался и возобновлялся.

Ранее в Колумбии атаковали посольство США.