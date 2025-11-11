На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Москве впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Останкинский суд Москвы назначил на 19 ноября рассмотрение дела об административном правонарушении, связанном с нарушением режима военного положения. Внимание привлекает тот факт, что это первый подобный случай, сообщает ТАСС.

Согласно информации, размещенной на портале московских судов общей юрисдикции, дело возбуждено против Кузина А.Д. по ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ, а заседание назначено на 16:00 по московскому времени 19 ноября 2025 года.

Статья 20.5.1 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за нарушение режима военного положения, может повлечь за собой штраф для граждан в размере от 500 до 1000 рублей (или от 1000 до 2000 рублей для должностных лиц), либо административный арест на срок до 30 суток. Указанная статья была включена в Кодекс об административных правонарушениях летом 2023 года. Ни личность привлекаемого к ответственности лица, ни суть обвинений судом не разглашаются.

Военное положение с октября 2022 года действует на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях, вошедших в состав Российской Федерации.

Военное положение — это особый правовой режим, вводимый в стране или отдельных ее регионах в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о заморозке долгов жителям регионов с военным положением.

