В Вашингтоне мобильный зал ожидания врезался в терминал аэропорта

Fox 5: до 18 человек пострадали при аварии мобильного зала ожидания в Вашингтоне

В международном аэропорту имени Даллеса, расположенном в Вашингтоне, произошло столкновение транспортного средства с терминалом, в результате которого пострадали приблизительно восемнадцать пассажиров. Об этом происшествии сообщает Fox 5.

«Управление аэропортов Вашингтона заявило, что 18 человек были доставлены в больницу для обследования после того, как мобильный зал ожидания, также известный как «перевозчик людей», врезался в место для стыковки», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 16:30 по местному времени. Мобильный зал ожидания, предназначенный для транспортировки пассажиров между терминалом и самолетами из зоны D, при подъезде к терминалу международного аэропорта имени Даллеса допустил столкновение под углом с причалом.

Предназначенный для высадки пассажиров транспорт останавливается возле перрона, после чего люди направляются в зал ожидания. Как сообщили власти, получившие ранения пассажиры отделались травмами, не представляющими угрозы для жизни, и были госпитализированы бригадами пожарной службы.

«В понедельник вечером аэропорт продолжал функционировать в штатном режиме», — заверили представители администрации.

Ранее в США крупнейшим аэропортам запретили принимать частные самолеты.