В Белоруссии временно запретили продажу российских маршмеллоу

Белорусский минздрав ввел временный запрет на ввоз, хранение и использование маршмеллоу российского производства компании «Конфектум». Об этом сообщило агентство БелТА.

Причиной послужило обнаружение незаявленного красителя азорубина (Е122) в составе продукта «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше». Действие свидетельства о государственной регистрации компании на территории Белоруссии также было приостановлено.

В ведомстве подчеркнули, что неуказанные в составе красители могут спровоцировать аллергические реакции, астму, кожные заболевания и расстройства пищеварения, в особенности у детей. Кроме того, отсутствие информации о красителе нарушает права потребителей на получение полной информации о продукте.

Для возобновления поставок на белорусский рынок «Конфектум» необходимо будет провести комплекс корректирующих мер, обеспечить стабильность качества продукции и внедрить эффективную систему контроля, уточнили в министерстве.

Ранее в Белоруссии запретили книги Уэлша и Томпсона.