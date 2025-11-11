На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии временно запретили продажу российских маршмеллоу

В Белоруссии временно запретили продажу маршмеллоу российского производства
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Белорусский минздрав ввел временный запрет на ввоз, хранение и использование маршмеллоу российского производства компании «Конфектум». Об этом сообщило агентство БелТА.

Причиной послужило обнаружение незаявленного красителя азорубина (Е122) в составе продукта «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше». Действие свидетельства о государственной регистрации компании на территории Белоруссии также было приостановлено.

В ведомстве подчеркнули, что неуказанные в составе красители могут спровоцировать аллергические реакции, астму, кожные заболевания и расстройства пищеварения, в особенности у детей. Кроме того, отсутствие информации о красителе нарушает права потребителей на получение полной информации о продукте.

Для возобновления поставок на белорусский рынок «Конфектум» необходимо будет провести комплекс корректирующих мер, обеспечить стабильность качества продукции и внедрить эффективную систему контроля, уточнили в министерстве.

Ранее в Белоруссии запретили книги Уэлша и Томпсона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами