В Киеве объявили о предстоящих многочасовых отключениях света

В Киеве во вторник на срок до 15 часов не будет электричества

11 ноября в столице Украины ожидаются многочасовые отключения электричества. Об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.

Из опубликованного графика отключений следует, что у некоторых жителей Киева света не будет по 15 часов в сутки.

10 ноября председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев заявил, что в Киеве в среднем 14-16 часов в день отсутствует стабильное электроснабжение.

В этот же день глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что обстановка на Украине приблизилась к критической на фоне проблем с блэкаутами.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

