В Индии ввели режим повышенной готовности после взрыва в Нью-Дели

Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Пакистаном
NDTV

Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Пакистаном и Бангладеш после взрыва в Нью-Дели. Об этом сообщил телеканал India Today.

Пограничные силы безопасности повысили бдительность и усилили патрулирование, чтобы предотвратить любые потенциальные угрозы, отмечают журналисты.

В результате взрыва автомобиля шесть человек получили ранения, еще восемь не выжили. Все обстоятельства данного инцидента выясняются.

Как отмечается, после детонации также загорелись стоящие рядом несколько машин. Характер взрыва пока неизвестен, предположительно, это мог быть теракт, но официального подтверждения данной версии пока не было.

ЧП произошло около Старого Дели. Этот район индийской столицы популярен среди туристов. О произошедшем уже доложили премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Ранее в Татарстане взорвался газ во время приготовления плова в гараже.

