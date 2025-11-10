В Подмосковье подросткам вручили их первые паспорта

Более 800 подростков торжественно получили свои первые паспорта в Подмосковье

В октябре в Московской области 843 подростка, которым исполнилось 14 лет, торжественно получили свои первые паспорта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи регионе.

В ведомстве отметили, что подростки подают документы на получение своего первого паспорта лично в МФЦ.

«Это необходимо сделать в течение 90 календарных дней после достижения 14-летия», — говорится в сообщении.

Для получения первого паспорта подросткам необходимо предоставить свидетельство о рождении; документ, подтверждающий гражданство, если в свидетельстве нет соответствующей отметки; регистрацию по месту жительства — при наличии; две фотографии 3,5×4,5 см; квитанцию об оплате госпошлины.