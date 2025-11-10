На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье нарастили производство муки

С начала года в Подмосковье произвели более 200 тысяч тонн пшеничной муки
true
true
true
close
Yushchuk Myroslava/Shutterstock/FOTODOM

Объем производства пшеничной муки в Московской области с начала года вырос на 2,5% и составил 209,1 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В ведомстве добавили, что «в общем объеме производства муки в Центральном федеральном округе (ЦФО) доля Московской области составила 10,2%, а в общероссийском производстве — 3,2%».

«Рост производства за девять месяцев 2025 года свидетельствует об устойчивом развитии мукомольной отрасли региона и стабильном спросе на продукцию местных предприятий», — говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Напомним, ежегодно 8 ноября в России отмечается День булочек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами