В Подмосковье нарастили производство муки

С начала года в Подмосковье произвели более 200 тысяч тонн пшеничной муки

Объем производства пшеничной муки в Московской области с начала года вырос на 2,5% и составил 209,1 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В ведомстве добавили, что «в общем объеме производства муки в Центральном федеральном округе (ЦФО) доля Московской области составила 10,2%, а в общероссийском производстве — 3,2%».

«Рост производства за девять месяцев 2025 года свидетельствует об устойчивом развитии мукомольной отрасли региона и стабильном спросе на продукцию местных предприятий», — говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Напомним, ежегодно 8 ноября в России отмечается День булочек.