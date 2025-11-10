На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажиры парома Seabridge смогут сойти на берег и получить компенсации

Генконсульство: пассажиры Seabridge смогут сойти на берег и получат компенсации
Сергей Кулаков/РИА Новости

Пассажиры парома Seabridge, который прибыл в турецкий Трабзон после того, как не получил разрешения на заход в сочинский порт, смогут сойти на берег и получат компенсации. Об этом ТАСС заявили в российском генконсульстве в Трабзоне.

Сообщается, что 10 ноября консул посетил россиян на борту и побеседовал с представителями Liderline (компания-перевозчик). Кроме того, пассажирам предоставили контакты местных адвокатов для возможного дальнейшего взаимодействия с компанией.

«Вечером 10 ноября достигнута договоренность о выплате каждому пассажиру денежной компенсации, после чего они собираются покинуть судно и самостоятельно вернуться в Россию», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что по данным Управления безопасности провинции, официального запрета на сход пассажиров на сушу не было, но покинувшие паром граждане не смогли бы на него вернуться.

Первый за полтора десятка лет паром из турецкого Трабзона прибыл в Сочи 5 ноября и двое суток не мог пришвартоваться в российском порту, а пассажиры не смогли сойти на берег. У некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег ещё 6 ноября, пропали авиабилеты, им пообещали компенсацию. Накануне судно вернулось в Трабзон. В администрации Краснодарского края запуск паромного сообщения назвали преждевременным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России ответили на слухи о недопуске парома Seabridge в Сочи из-за военных учений.

