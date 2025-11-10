Толкнувшая девочку на рельсы в метро женщина лечилась от мании преследования

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РЕН ТВ: женщина, толкнувшая девочку в метро, страдает манией преследования
Telegram-канал Прокуратура Москвы

Женщина, которую арестовали за то, что она столкнула девочку с платформы в московском метро, некоторое время проходила лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента, находившегося в зале суда.

По данным издания, у нее якобы диагностировали манию преследования. Объяснить, почему ребенок вызвал у нее злость, она не смогла.

Женщина, по словам журналиста, приехала в столицу за месяц до инцидента. Все это время она проживала в гостинице.

«С какой целью она находится в столице – пожилая дама не говорит», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел накануне, на станции метро «Таганская» в Москве. На кадрах с места заметно, как по неизвестной причине женщина толкнула 13-летнего ребенка на рельсы.

Каких-либо серьезных травм девочка не получила, ее жизни ничто не угрожает.

В СК РФ причиной агрессии назвали «личные неприязненные отношения». Сама женщина заявила, что увидела, как девочка смотрит на нее и смеется. Это оскорбило фигурантку, но она якобы не имела умысла навредить школьнице.

Ранее в Харькове приостановили работу метрополитена.

