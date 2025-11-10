На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог высказалась о методе успокаивания детей от блогера Кривцова

Психолог Дугенцова: укачивание может ущемить чувство зрелости подросшего ребенка
Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Блогер Семен Кривцов предложил успокаивать детей, вышедших из младенческого возраста, с помощью укачивания их в слинге. Этот метод в разговоре с Life.ru прокомментировала детский психолог Дарья Дугенцова.

По словам специалиста, слинг создан специально для младенцев, а решение использовать его для детей старше может негативно отразиться на их психологическом развитии.

«Метод, связанный с укладыванием и укачиванием, создает ситуации, в которых ребенок снова оказывается в роли объекта заботы, почти как ребенок. Это может ущемлять его чувства зрелости и самоуважения. С одной стороны, такой подход может нравиться, а с другой — вызывать нежелание сепарироваться, например», — объяснила Дугенцова.

По словам психолога, на фоне такого метода успокаивания ребенка может произойти смешение ролей, и ребенок начнет воспринимать чрезмерную близость как норму. Она объяснила, что физический контакт между детьми и взрослыми должен быть выстроен с крайней аккуратностью. Особенно это касается тех случаев, когда речь идет о взаимодействиях между родителем и ребенком противоположного пола. В противном случае в будущем есть риск того, что второй будет воспринимать близость к другим людям как что-то естественное, что может стать уязвимостью.

Детский психолог Наталья Наумова рассказала «Газете.Ru», что дополнительные кружки и секции помогают ребенку ощутить собственную значимость, стать стрессоустойчивее и сильнее для преодоления сложных периодов в жизни.

Ранее психолог предупредила об опасности давления родителей в вопросе создания семьи.

