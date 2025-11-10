На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Западная компания приостановила работу на Украине из-за проблем в электроснабжении

Ferrexpo приостановила работу на Украине из-за проблем в электроснабжении
true
true
true
close
Unsplash

Швейцарская горнорудная компания Ferrexpo с основными активами на Украине приостановила производство из-за сбоя в электроснабжении в Полтавской области. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

После того, как 8 ноября в шахтерском городе Горишние Плавни Полтавской области были повреждены объекты энергетики, дочерние предприятия Ferrexpo — Ferrexpo Poltava Mining и Ferrexpo Yeristovo Mining — приостановили работу.

За минувшие выходные восстановить энергоснабжение удалось лишь частично, поэтому процесс переработки железной руды был возобновлен в ограниченном объеме.

Обстановка на Украине приблизилась к критической на фоне проблем с блэкаутами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По информации «Экономической правды», Украина за последние дни потеряла не менее 1 ГВт электрической генерации, а заявление об остановке всех государственных ТЭС вызвало «истерику» в офисе Владимира Зеленского. Несмотря на это, украинский лидер в момент отключения света в Мариинском дворце Киева назвал «нормальными» перебои с электроснабжением на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные ударили по объектам энергетики Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами