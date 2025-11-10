Западная компания приостановила работу на Украине из-за проблем в электроснабжении

Швейцарская горнорудная компания Ferrexpo с основными активами на Украине приостановила производство из-за сбоя в электроснабжении в Полтавской области. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

После того, как 8 ноября в шахтерском городе Горишние Плавни Полтавской области были повреждены объекты энергетики, дочерние предприятия Ferrexpo — Ferrexpo Poltava Mining и Ferrexpo Yeristovo Mining — приостановили работу.

За минувшие выходные восстановить энергоснабжение удалось лишь частично, поэтому процесс переработки железной руды был возобновлен в ограниченном объеме.

Обстановка на Украине приблизилась к критической на фоне проблем с блэкаутами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По информации «Экономической правды», Украина за последние дни потеряла не менее 1 ГВт электрической генерации, а заявление об остановке всех государственных ТЭС вызвало «истерику» в офисе Владимира Зеленского. Несмотря на это, украинский лидер в момент отключения света в Мариинском дворце Киева назвал «нормальными» перебои с электроснабжением на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные ударили по объектам энергетики Украины.