Пьяный мужчина зашел в пекарню в Екатеринбурге и устроил драку с пенсионером

В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил драку с пенсионером в пекарне

В Екатеринбурге мужчина напал на пенсионера в пекарне. Об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb 18+.

Инцидент произошел в пекарне «Хлебничная» на Восточной улице. Пьяный посетитель напал на пожилого мужчину, в ходе потасовки он разбил пенсионеру лицо и голову — на кадрах с места событий видно большое количество крови.

Несмотря на полученные травмы, пожилой мужчина смог повалить нападавшего и удерживать его до прибытия помощи. Сотрудники ГБР оперативно приехали на место, заковали нарушителя в наручники и передали его наряду полиции.

