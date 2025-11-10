Пьяный мужчина зашел в пекарню в Екатеринбурге и устроил драку с пенсионером

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге мужчина напал на пенсионера в пекарне. Об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb 18+.

Инцидент произошел в пекарне «Хлебничная» на Восточной улице. Пьяный посетитель напал на пожилого мужчину, в ходе потасовки он разбил пенсионеру лицо и голову — на кадрах с места событий видно большое количество крови.

Несмотря на полученные травмы, пожилой мужчина смог повалить нападавшего и удерживать его до прибытия помощи. Сотрудники ГБР оперативно приехали на место, заковали нарушителя в наручники и передали его наряду полиции.

До этого ростовскому пенсионеру на улице проломили череп палкой. По словам очевидцев, неизвестные напали на пожилого мужчину и избили его. По словам сына жестоко избитого мужчины, подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Обнинске мужчина жестоко избил возлюбленную в лифте.

