В Архангельске приостановили движение теплоходов

Движение теплоходов частично приостановили в Архангельске в дельте Северной Двины. Причиной стало штормовое предупреждение, сообщает в Telegram-канале пресс-служба администрации города.

«На данный момент в рейсы выходят только суда на линии 22-23 лесозаводы», — сказано в сообщении.

По информации Севгидромета, в городе 0°C, снег, порывы ветра до 15-18 м/с. Сильный ветер прогнозируется до конца дня.

Накануне два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области, пострадавших нет. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов допущено не было.

21 сентября в Калужской области теплоход «Иван Цыпулин» сел на мель во время речной прогулки с пассажирами. После аварии теплоход пристал к берегу, пассажирам предложили эвакуироваться на сушу или ждать лодки на судне. Большинство из них покинули теплоход и через лес дошли до остановки общественного транспорта у деревни Пучково.

Ранее в Петербурге теплоход врезался в мост.