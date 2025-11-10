На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестован религиозный деятель из Дагестана Ахмад Батлухский

Глава ОНК Дагестана Хадулаев: проповедник Ахмад Батлухский арестован на 29 дней
Telegram-канал «Ахмад Батлухский | Про муфтият»

Религиозного деятеля из Дагестана Ахмада Батлухского арестовали на 29 дней. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

8 ноября проповедник был задержан в аэропорту Москвы по обвинению в клевете, после чего его доставили в аэропорт Махачкалы, откуда его повезли в местное полицейское отделение.

По данным Telegram-канала «Черновик», Ахмаду Магомедову (его настоящая фамилия) инкриминируют преступление по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета).

Сам проповедник в своем Telegram-канале активно выступает с критикой муфтията Дагестана. Полиция Махачкалы объявила его в розыск за клевету еще в мае 2025 года, о чем он сам не преминул рассказать своим подписчикам.

В июле 2024 года Батлухский привел скриншот переписки своего племянника с неизвестными, которые угрожали ему похищением. На этом фоне он сообщал, что стал реже высказываться в интернете, однако у него есть некоторые серьезные планы, разглашение которых может помешать их осуществлению.

Ранее суд арестовал радикального муфтия, который вел переговоры с захватившими СИЗО арестантами.

