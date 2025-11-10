Власти и полиция ведут следствие по делу об ампутации рук постоялице соццентра

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сотрудничает с правоохранительными органами по делу об ампутации рук 20-летней постоялице социального центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Халатность, проявленная сотрудниками, привела к тяжелым последствиям для проживающей и является абсолютно недопустимой. По факту произошедшего ведутся следственные действия, мы сотрудничаем с правоохранительными органами, все виновные понесут наказание в соответствии с законом», — заявили в столичном департаменте.

Инцидент произошел в социальном учреждении «Обручевский», который занимается реабилитацией инвалидов I и II групп с психическими расстройствами. Сотрудники заведения связали девушку шерстяными колготками и оставили ее без присмотра. Как отмечается, пациентка страдает эпилепсией и аутоагрессией. Ранее к ней уже применялись методы фиксации, однако на этот раз девушку оставили на критически долгий строк. Когда социальные работники вспомнили о пациентке, у нее уже развилась гангрена на обеих руках из-за нарушения кровоснабжения в конечностях. В результате ей пришлось ампутировать кисти обеих рук.

