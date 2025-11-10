На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Смоленской области медведь гулял по шоссе и попал на видео

В Смоленской области на трассе заметили медведя. Кадры «прогулки» хищника публикует местный Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

Животное заметили в ночное время в СНТ «Рассвет». Медведя зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на одном из жилых домов.

«У нас в СНТ весь чат гудит. Ведь многие там живут, просто жуть», — написала местная жительница.

7 ноября сообщалось, что девятиклассник Тимофей Поляков из Приморья получил медаль Совета Федерации от сенатора Александра Ролика за спасение нескольких женщин от медведя. Этим летом подросток случайно увидел, что из леса в сторону поля, где находилась группа женщин, идет медведь. Парень не испугался и побежал к ним, чтобы предупредить об опасности. В результате все смогли вовремя добраться до укрытия и избежать встречи с хищником.

До этого медведь напал на охранника возле рыбоводного завода на острове Итуруп. С хищником мужчина столкнулся у места, где у рыб изымают икру на инкубацию. Мужчина получил сильный вывих плеча и укус на ноге, но смог отбиться.

Ранее Япония направила войска для борьбы с медведями.

