На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина с самым большим ртом в мире удивила соцсети, проглатывая блюда за раз

Американка с самым большим ртом в мире удивила сеть, съедая блюда за один укус
true
true
true
close
samrasdell5/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина с самым большим ртом в мире удивила соцсети, проглатывая блюда за раз, пишет Metropoles.

Американка Саманта Рамсделл, ранее удерживавшая титул обладательницы самого большого рта среди женщин, вновь оказалась в центре внимания в социальных сетях. На этот раз она удивляет людей своей способностью проглатывать блюда за один укус.

Один из пользователей в шутку заметил, что ее «стоматолог, должно быть, обожает ее визиты», в то время как другой усомнился в подлинности роликов, предположив, что они могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта.

Карьера Рамсделл в интернете началась довольно скромно: в 2019 году у нее было всего около 300 подписчиков, и она публиковала песенные и юмористические ролики. Однако во время пандемии ее импровизированный контент и пародии стали вирусными — особенно те, в которых она демонстрировала возможности своего рта.

В интервью Саманта призналась, что раньше комплексовала из-за своей особенности, но смогла принять и полюбить свою уникальность. В итоге ее аудитория выросла до более чем полумиллиона подписчиков.

Ранее американка с самым длинным языком в мире рассказала, что может им делать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами