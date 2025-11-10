Американка с самым большим ртом в мире удивила сеть, съедая блюда за один укус

Женщина с самым большим ртом в мире удивила соцсети, проглатывая блюда за раз, пишет Metropoles.

Американка Саманта Рамсделл, ранее удерживавшая титул обладательницы самого большого рта среди женщин, вновь оказалась в центре внимания в социальных сетях. На этот раз она удивляет людей своей способностью проглатывать блюда за один укус.

Один из пользователей в шутку заметил, что ее «стоматолог, должно быть, обожает ее визиты», в то время как другой усомнился в подлинности роликов, предположив, что они могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта.

Карьера Рамсделл в интернете началась довольно скромно: в 2019 году у нее было всего около 300 подписчиков, и она публиковала песенные и юмористические ролики. Однако во время пандемии ее импровизированный контент и пародии стали вирусными — особенно те, в которых она демонстрировала возможности своего рта.

В интервью Саманта призналась, что раньше комплексовала из-за своей особенности, но смогла принять и полюбить свою уникальность. В итоге ее аудитория выросла до более чем полумиллиона подписчиков.

Ранее американка с самым длинным языком в мире рассказала, что может им делать.