Нидерланды продлили меры для борьбы с нелегальной миграцией

Нидерланды продлили контроль на своих границах на шесть месяцев
true
true
true
close
Unsplash

Нидерланды приняли решение продлить контроль на внутренних границах на шесть месяцев в целях борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

В публикации отмечается, что временный контроль на внутренних границах продлен до 8 июня 2026 года.

Данное решение было принято в целях борьбы с продолжающейся нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

По данным правительства, с 9 декабря 2024 года по 8 сентября 2025 года во время пограничного контроля на национальных границах с Бельгией и Германией было отказано во въезде в Нидерланды 470 иностранцам, еще 230 человек были арестованы.

В октябре сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий распорядился направить войска к границам Германии и Литвы.

Подразделения Вооруженных ил Польши будут находиться на границе с Германией и Литвой с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года. Они будут обеспечивать порядок и безопасность в районе пунктов пропуска через госграницу.

Ранее сообщалось, что ЕС введет новую систему пограничного контроля

