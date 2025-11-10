Российские туристы заразились герпесом в ОАЭ

SHOT: российские туристы заразились герпесом после отдыха в отеле в ОАЭ

Российские туристы заразились герпесом после отдыха в пятизвездочном отеле в ОАЭ — отдыхающие жалуются на появление язвочек во рту и в горле. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Отмечается, что сразу у нескольких пострадавших заболели дети. Основные симптомы — сыпь, жар, язвочки во рту.

«После обращения в местные медцентры туристам прописывали антибиотики и назначали лечение. По словам переболевшей вирусом семейной пары, им рекомендовали курс уколов», — говорится в сообщении.

Недавно выяснилось, что во Вьетнаме после тайфуна «Калмаэги» активизировались ядовитые жуки томкаты, которые терроризируют в том числе российских туристов. Томкаты забираются в жилища, ползают по полу, стенам, полочкам. Один из россиян рассказал, что он не смог выйти в коридор, потому что этих жуков там «тьма».

8 ноября также сообщалось, что российских туристов на Филиппинах покусали сальпы (плавающие морские животные).

Ранее туристам из Тюмени продлили отпуск в Египте из-за отмены рейса.