Тюменка обогатила мошенников на 11 млн рублей

В Тюменской области женщина отдала мошенникам 11 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Тюменской области местная жительница лишилась крупной суммы денег, доверившись аферистам. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все началось с телефонного звонка, в котором неизвестные представились жительнице Тюменского района «сотрудниками правоохранительных органов». Злоумышленники ввели женщину в заблуждение под предлогом предотвращения хищения денежных средств. Они убедили жертву отправить свои сбережения в размере 11 млн рублей на так называемый «безопасный счет».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прокуратура проследит за ходом расследования.

До этого в Саратовской области мошенники обманули мать участника СВО. В ходе расследования правоохранители выяснили, что деньги были переведены 23-летнему дропперу из Алтайского края. Суд постановил вернуть средства потерпевшей.

Ранее мошенники заставили московскую пенсионерку продать квартиру и купить кило золота.

