Петербуржец избил трех девочек на улице и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчина избил трех девочек

В Санкт-Петербурге комиссия по делам несовершеннолетних Красногвардейского района заинтересовалась видео с агрессивными методами воспитания, которые мужчина применяет к детям. Об этом сообщает «78.ru».

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как мужчина в кепке бьет по лицу двух из трех девочек, которые стоят рядом с ним на улице.

По информации СМИ, агрессор приходится несовершеннолетним родным дядей. Инспектор по делам несовершеннолетних связалась с родителями девочек. Также ситуацию с избиением детей взяла на контроль школа, которую посещают ученицы.

Ранее в Новой Москве прохожий избил ребенка на детской площадке.