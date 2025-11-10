На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

Петербуржец избил трех девочек на улице и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчина избил трех девочек
true
true
true

В Санкт-Петербурге комиссия по делам несовершеннолетних Красногвардейского района заинтересовалась видео с агрессивными методами воспитания, которые мужчина применяет к детям. Об этом сообщает «78.ru».

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как мужчина в кепке бьет по лицу двух из трех девочек, которые стоят рядом с ним на улице.

По информации СМИ, агрессор приходится несовершеннолетним родным дядей. Инспектор по делам несовершеннолетних связалась с родителями девочек. Также ситуацию с избиением детей взяла на контроль школа, которую посещают ученицы.

Ранее в Новой Москве прохожий избил ребенка на детской площадке.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами