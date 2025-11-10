На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В пятом сезоне премии общества «Знание» примет участие внук де Голля

В шорт-лист «Знание.Премия» прошли номинанты из 30 регионов России
Российское общество «Знание» объявило шорт-лист пятого сезона главной просветительской награды страны – «Знание.Премия», в него вошли 112 заявок в 15 номинациях: 61 просветитель, 47 проектов и 4 компании, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что в пятом сезоне в конкурсе приняли участие представители 89 регионов России, в шорт-лист прошли участники из 30 регионов. Наибольшее число номинантов — из Москвы, Краснодарского края, Московской, Тульской и Новосибирской областей.

Наибольший конкурс зафиксирован в номинации «Обучение и наставничество»: 476 заявок на место в шорт-листе. Среди проектов самая высокая конкуренция в номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества»: 282 заявки на место.

В номинации «Иностранный просветитель» представлены четыре страны, в том числе впервые номинированы участники из Швейцарии, Италии и Чехии. Францию представляет финансист и общественный деятель Пьер де Голль, внук экс-президента Франции Шарля де Голля.

«Также среди 112 номинантов этого сезона — полномочный представитель президента в одном из округов, губернаторы, выдающиеся ученые, журналисты, педагоги, участники специальной военной операции и другие», — сообщил глава российского общества «Знание» Максим Древаль.

Номинанты прошли отбор среди 18 730 конкурсантов. Заявки оценивал экспертный совет, включающий более 300 представителей всех регионов страны.

В ноябре почетное жюри определит лауреатов в 16 номинациях. Rambler&Co выступает стратегическим информационным партнером, «Лента.ру» и «Газета.Ru» — информационными партнерами премии.

Отдельные региональные награды будут присуждены лучшему просветителю и лучшему проекту года в каждом субъекте РФ.

