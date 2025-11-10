На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Голый мужчина ворвался в дом женщины, напал на нее и украл телефон

WOB: в Малайзии голый мужчина зашел в дом женщины, избил ее и украл телефон
true
true
true
close
KALAM PHOTOG/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии голый мужчина ворвался в дом девушки, избил ее и забрал мобильный телефон, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, 20-летняя потерпевшая в это время сушила белье во дворе своего дома. Услышав звук открывающейся двери, она сначала подумала, что это вернулась соседка, однако вместо этого столкнулась с неизвестным мужчиной без одежды.

Злоумышленник заблокировал девушке путь к отступлению, нанес ей телесные повреждения, оставив синяки и ссадины на бедре, губах и руке, а также угрожал расправой, требуя деньги. Когда женщина попыталась позвать на помощь, незнакомец выхватил у нее мобильный телефон и скрылся с места преступления после того, как она отказалась сообщить ему пароль от устройства.

В тот же день злоумышленник был задержан. При нем были изъяты три мобильных телефона, включая устройство, принадлежавшее жертве, а также ноутбук, одежда, тапочки и рюкзак.

Расследование показало, что задержанный уже был известен правоохранительным органам: на его счету 12 уголовных прецедентов и семь правонарушений, связанных с наркотиками. По словам грабителя, он совершил несколько ограблений, чтобы покрыть свои повседневные расходы.

Ранее в Китае вор уснул на месте ограбления и был арестован

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами