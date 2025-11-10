Голый мужчина ворвался в дом женщины, напал на нее и украл телефон

WOB: в Малайзии голый мужчина зашел в дом женщины, избил ее и украл телефон

В Малайзии голый мужчина ворвался в дом девушки, избил ее и забрал мобильный телефон, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, 20-летняя потерпевшая в это время сушила белье во дворе своего дома. Услышав звук открывающейся двери, она сначала подумала, что это вернулась соседка, однако вместо этого столкнулась с неизвестным мужчиной без одежды.

Злоумышленник заблокировал девушке путь к отступлению, нанес ей телесные повреждения, оставив синяки и ссадины на бедре, губах и руке, а также угрожал расправой, требуя деньги. Когда женщина попыталась позвать на помощь, незнакомец выхватил у нее мобильный телефон и скрылся с места преступления после того, как она отказалась сообщить ему пароль от устройства.

В тот же день злоумышленник был задержан. При нем были изъяты три мобильных телефона, включая устройство, принадлежавшее жертве, а также ноутбук, одежда, тапочки и рюкзак.

Расследование показало, что задержанный уже был известен правоохранительным органам: на его счету 12 уголовных прецедентов и семь правонарушений, связанных с наркотиками. По словам грабителя, он совершил несколько ограблений, чтобы покрыть свои повседневные расходы.

