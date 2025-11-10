Россияне назвали самой желанной сверхспособностью управление временем

Большинство россиян считают, что добро побеждает зло, несмотря на жизненные трудности, также 61% отметили, что сказки являются частью национального культурного кода, еще 32% считают, что они учат морали. К таким выводам пришли специалисты медиахолдинга Rambler&Co и сервиса Okko по результатам опроса более 270 тыс. пользователей, проведенного в преддверии премьеры второго сезона комедийного фэнтези «Волшебный участок».

Согласно исследованию, 78% респондентов согласны с утверждением, что добро побеждает зло. Чудеса, по мнению 44% участников, случаются, еще 20% отмечают, что иногда сталкиваются с ними, но ищут рациональное объяснение. Почти треть участников (29%) считают, что чудес не существует.

Большинство россиян (34%) связывают магию с зимой, 13% — с весной, 7% — с осенью, 4% — с летом. Еще 42% уверены, что чудеса могут произойти в любое время года.

61% опрошенных назвали главными творцами чудес родителей и близких, 31% выделили врачей и учителей, 8% — друзей и волонтеров.

В сказках наибольшую симпатию опрошенных вызывают простые люди, оказавшиеся в волшебном мире (47%), герои, борющиеся со злом (45%), злодеи с собственной логикой (5%) и трикстеры, обманывающие ради добра (3%).

Наиболее желанной сверхспособностью россияне считают управление временем (37%), 20% хотели бы читать мысли, 18% — обладать силой внушения, 16% — телепортироваться, 9% — становиться невидимыми.

45% участников полагают, что иногда добро должно причиняться силой, 20% считают, что победить зло можно только добром, 35% считают, что в жизни все сложнее, чем в сказках.

61% респондентов отметили, что сказки являются частью национального культурного кода, 32% считают, что они учат морали.

Также большинство участников опроса убеждены, что добро возвращается: 33% считают, что «всегда», 29% — «иногда, но не сразу», 24% — «если не ждать благодарности».

Опрос проводился с 23 октября по 5 ноября 2025 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co.