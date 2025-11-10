«Роснефть» поддержала чемпионат мира по самбо в Кыргызстане

В Бишкек на чемпионат мира по самбо прибыли спортсмены из 70 стран

В Бишкеке при поддержке «Роснефти» состоялся чемпионат мира по самбо, на соревнования прибыли 466 спортсменов из 70 стран, а также незрячие самбисты, сообщила пресс-служба компании.

Cообщается, что спортсмены соревновались в 31 весовой категории по спортивному и боевому самбо. Прямая трансляция поединков была доступна всем желающим на сайте Международной федерации самбо.

Российская команда продемонстрировала высокие результаты и заняла первое место в общем зачете, завоевав 21 золотую, две серебряные и пять бронзовых медалей. Второе и третье места в общекомандном зачете заняли спортсмены из Казахстана и Киргизии.

Также впервые в истории золотую медаль завоевал спортсмен из Ирана, а серебряную — спортсменка из Венесуэлы.

В компании добавили, что «Роснефть» является генеральным спонсором Международной федерации самбо уже более 12 лет.