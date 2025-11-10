На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в передаче данных о силовиках Украине

ФСБ задержала петербуржца, сообщавшего украинской разведке данные о силовиках
true
true
true

В Петербурге ФСБ задержала мужчину, который передавал представителям украинской разведки сведения о российских силовых структурах. Видео с задержанием опубликовал телеканал 78.

По данным следствия, задержанный посещал в интернете ресурсы националистических формирований, а затем сообщил украинской разведке установочные данные сотрудников российских силовых органов.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, после чего он был заключен под стражу в следственный изолятор.

Этим же утром в Москве задержали мужчину, который, как утверждается, собирал сведения о месте жительства, транспортных средствах и перемещениях российского военнослужащего и планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. По информации ЦОС, задержанный 1980 года рождения установил связи с представителями спецслужб Украины и запрещенной на территории России украинской террористической организации.

Ранее на Камчатке возбудили дело о публичном оправдании терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами