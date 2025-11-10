В Петербурге задержали мужчину по подозрению в передаче данных о силовиках Украине

В Петербурге ФСБ задержала мужчину, который передавал представителям украинской разведки сведения о российских силовых структурах. Видео с задержанием опубликовал телеканал 78.

По данным следствия, задержанный посещал в интернете ресурсы националистических формирований, а затем сообщил украинской разведке установочные данные сотрудников российских силовых органов.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, после чего он был заключен под стражу в следственный изолятор.

Этим же утром в Москве задержали мужчину, который, как утверждается, собирал сведения о месте жительства, транспортных средствах и перемещениях российского военнослужащего и планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. По информации ЦОС, задержанный 1980 года рождения установил связи с представителями спецслужб Украины и запрещенной на территории России украинской террористической организации.

Ранее на Камчатке возбудили дело о публичном оправдании терроризма.