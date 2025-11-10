В Ярославской области пассажирский поезд совершил вынужденную остановку

В Ярославской области начали проверку в связи с вынужденной остановкой поезда

Пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу, совершил вынужденную остановку на перегоне Торопово — Пыняги в Ярославской области. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве рассказали, что инцидент произошел утром 10 ноября в 7:12 (совпадает с мск). Поезд приостановил движение по техническим причинам.

«Движение возобновлено в 8:39 (совпадает с мск — «Газета.Ru»)», — отмечается в заявлении.

На фоне произошедшего были задержаны четыре пассажирских поезда. Отставание от графика составило от одного часа 11 минут до двух часов 13 минут.

«Ярославская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства [инцидента]», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что специалисты организовали проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

В ночь на 10 ноября на железнодорожной станции Янега в Ленинградской области с рельсов сошли четыре вагона с щебнем. В связи с этим были задержаны 17 грузовых составов и пассажирский поезд Санкт-Петербург — Петрозаводск.

Ранее две женщины попали под поезд в Тюменской области.