На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ярославской области пассажирский поезд совершил вынужденную остановку

В Ярославской области начали проверку в связи с вынужденной остановкой поезда
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу, совершил вынужденную остановку на перегоне Торопово — Пыняги в Ярославской области. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве рассказали, что инцидент произошел утром 10 ноября в 7:12 (совпадает с мск). Поезд приостановил движение по техническим причинам.

«Движение возобновлено в 8:39 (совпадает с мск — «Газета.Ru»)», — отмечается в заявлении.

На фоне произошедшего были задержаны четыре пассажирских поезда. Отставание от графика составило от одного часа 11 минут до двух часов 13 минут.

«Ярославская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства [инцидента]», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что специалисты организовали проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

В ночь на 10 ноября на железнодорожной станции Янега в Ленинградской области с рельсов сошли четыре вагона с щебнем. В связи с этим были задержаны 17 грузовых составов и пассажирский поезд Санкт-Петербург — Петрозаводск.

Ранее две женщины попали под поезд в Тюменской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами