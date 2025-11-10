Силовики пресекли незаконный экспорт двигателей двойного назначения в российском городе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за границу в интересах министерства обороны иностранного государства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Отмечается, что незаконной деятельностью занимались двое руководителей коммерческого предприятия Ярославля.

Следственный отдел УФСБ по Ярославской области возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль).

В начале октября сообщалось, что правоохранители Белгородской области совместно с таможней пресекли контрабанду опасных химикатов из Китая, которые могли использоваться для производства оружия массового поражения. По данным ведомства, члены преступной группировки организовали незаконную поставку сырья из Китая через Казахстан. Поставка осуществлялась без таможенного декларирования и необходимых документов.

Ранее силовики пресекли деятельность предприятия в Калужской области с незаконным оборотом сигарет на сумму более 560 млн рублей.