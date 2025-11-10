В украинском городе третий день подряд не работает метро

Метро в Харькове не работает третий день из-за проблем с электроснабжением

Движение поездов в метрополитене Харькова не осуществляется третий день подряд. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» в Telegram-канале.

«В связи с проблемами с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена», — говорится в заявлении.

Из него следует, что приостановка движения поездов в метро была принята во внимание при организации работы наземного транспорта в городе. Представители компании пообещали дополнительно оповестить жителей, когда метрополитен возобновит работу.

Утром 9 ноября в 8:15 мск предприятие «Харьковский метрополитен» сообщило, что метро приостановило работу из-за недостаточного напряжения в электросетях. Всего за час до этого пресс-служба компании заявила о возобновлении движения поездов в метро, которое было прервано накануне в связи с массовыми повреждениями энергетической инфраструктуры.

8 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что почти все районы Харькова оказались обесточены. По информации журналистов, перед отключением света жители города увидели серию ярких вспышек в небе.

Ранее в Киеве после ночных ударов произошел транспортный коллапс.