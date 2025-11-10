На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, какие действия защитят от диабета

Врач Шарафетдинов: правильное питание защитит от диабета
Lucigerma/Shutterstock/FOTODOM

Изменение образа жизни поможет предотвратить развитие сахарного диабета второго типа. Об этом kp.ru рассказал заведующий отделением Клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Андрей Шарафетдинов.

Он подчеркнул, что переедание, малоподвижность и регулярный стресс провоцируют ожирение и повышают риск заболевания. Прежде всего эксперт посоветовал включать в рацион питания продукты, богатые белком, минеральными веществами и микроэлементами, — птицу, рыбу, яйца, молочные продукты, а также овощи и фрукты. Количество хлебобулочных изделий, картофеля, колбасы и сладостей при этом лучше сократить.

«Важно в целом снизить калорийность питания. Людям с ожирением полезно уменьшить массу тела на 5-7% за 6-12 месяцев, а для этого нужна сильная мотивация, целеустремленность и поддержка родных и близких», — уточнил Шарафетдинов.

По его словам, регулярная физическая активность поможет снизить невосприимчивость к инсулину.

Терапевт Ребека Васконселос (Нью-Йоркский университет) до этого говорила, что чрезмерное употребление сахара далеко не всегда приводит к развитию диабета, однако такая привычка может выступать фактором риска заболевания. По словам специалиста, такое заблуждение связано с естественной ассоциацией между уровнем сахара в крови и самим диабетом.

Ранее врач развеяла главный миф о сахарном диабете.

