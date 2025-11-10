В аэропорту Самары сняты ограничения

Аэропорт Самары (Курумоч) возобновил отправку и прием самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения были введены 04:57 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

До этого возобновили работу аэропорты Пензы, Саратова и Уфы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 10 ноября силы ПВО сбили над российскими регионами более 70 беспилотников.

Ранее число задержанных и отмененных авиарейсов в США превысило 5 тысяч.