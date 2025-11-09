В центре Санкт-Петербурга экстренно расселяют дом

Жителей дома №1/38 по улице Некрасова в Санкт-Петербурге начали экстренно переселять в маневренный фонд вечером 9 ноября из-за аварийного состояния дворового фасада. Решение было принято районной комиссией по ЧС после обследования здания, сообщает администрация Центрального района города.

15 человек из 10 семей уже размещены в резервном жилье. Как сообщили жильцы «Фонтанке», расселение стало для них неожиданным: людям дали всего 30 минут на сборы, а газ в доме был отключен. В уведомлении управляющей компании ООО «ЖилКомсервис № 1 Центрального района» указаны пять квартир, но жильцы утверждают, что фактически расселение затронуло большее количество помещений.

Дом №1/38 по улице Некрасова был построен в 1860 году и насчитывает 83 квартиры. Необходимость укрепления несущих конструкций здания обсуждалась еще в 2017 году. Новое техническое заключение 2024 года расширило зону аварийности — теперь она включает дворовый фасад и требует расселения части подъезда.

7 ноября в Петербурге обрушилось здание на улице Розенштейна. Шестиэтажный дом был нежилым, его признали аварийным в 2010 году и расселили владельцев квартир. Тем не менее после инцидента внутри обнаружили несколько оборудованных для жилья комнат, в которых присутствовало электричество. Там жили бездомные, их вывели из здания.

Ранее в Дагестане из-за поломки двери упал лифт с детьми внутри.