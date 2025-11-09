На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Израиле опознали останки военного, погибшего 11 лет назад в Газе

В Израиле опознали возвращенные из Газы останки военного, похищенного в 2014 году
Ronen Zvulun/Reuters

Останки израильского военнослужащего Хадара Голдина, похищенного в августе 2014 года, успешно идентифицированы судмедэкспертами. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после того, как останки были возвращены в Израиль из сектора Газа 9 ноября, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировали семью старшего лейтенанта Голдина о завершении процедуры опознания и возвращении его тела на родину.

Хадар Голдин погиб в бою в Газе во время операции «Нерушимая скала» в 2014 году, а его тело было захвачено боевиками ХАМАС. В воскресенье, 9 ноября, канцелярия премьер-министра сообщила, что израильские военные, находящиеся в анклаве, получили гроб с останками заложника.

Передача останков была проведена при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК). После этого тело было доставлено в Израиль и направлено в специализированный институт для проведения процедуры идентификации.

Ранее Израиль получил в секторе Газа останки трех заложников.

