Сразу 14 участников одной лотереи стали миллионерами

«Национальная лотерея»: 14 участников одной лотереи стали миллионерами
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Сразу четырнадцать жителей различных регионов России стали обладателями выигрыша в размере одного миллиона рублей каждый в результате розыгрыша лотереи «Мечталлион». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея».

Счастливые билеты, принесшие удачу своим владельцам, были куплены как в различных регионах страны, включая Москву, Камчатку, Краснодарский край, Пермский край, Хабаровский край, Башкирию, Ленинградскую и Ростовскую области, так и в онлайн-формате – на официальном сайте и через мобильное приложение лотереи.

В 164-м тираже «Мечталлион» общая сумма выигрышей превысила 36 миллионов рублей. Количество билетов, принесших своим владельцам призы, составило более 210 тысяч.

В начале ноября житель Карелии Владислав Левоев выиграл в лотерею более 25 млн рублей, не угадав ни одного числа. Мужчина рассказал, что принял решение участвовать в лотерее после ссоры с женой. Он просто зашел в мобильное приложение и купил билет.

Ранее юрист рассказал, какой налог надо заплатить при выигрыше в лотерею.

