Мошенники заставили московскую пенсионерку продать квартиру и купить кило золота

Пенсионерка из Москвы продала квартиру для якобы поимки «черных риелторов»
МВД МЕДИА

Мошенники обманули пенсионерку из Москвы, похитив ее сбережения и квартиру общей стоимостью 27,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, однажды женщине позвонил человек, представившийся сотрудником компании, якобы оказывающей услуги связи, и сообщил, что ему нужны паспортные данные женщины для корректировки информации. Аферист заверил, что после исправления неверных данных женщина сможет не платить за перерасчет полгода. Пенсионерка поверила мошеннику и продиктовала ему свои паспортные данные.

Потом женщине снова позвонили и стали угрожать привлечением к уголовной ответственности. Она вновь поверила злоумышленнику и передала курьеру более 600 тыс. рублей.

Затем пенсионерку заставили купить новый телефон и сим-карту, а также 1 кг золота за 9 млн рублей, которые она сняла со счета.

В дальнейшем москвичка также продала квартиру, думая, что принимает участие в операции по поимке «черных риелторов». Кроме того, она съехала с этой квартиры и сняла другое жилье, в котором должна была находиться якобы до момента задержания подозреваемых. «Телефонные кураторы» убедили ее в фиктивности сделки, поэтому женщина не получила за жилье никаких денег. А когда спустя два месяца владелица квартиры вернулась к себе домой, то обнаружила смененные замки на двери.

Инцидент находится на контроле сотрудников Кунцевской межрайонной прокуратуры.

Похожий случай произошел в октябре. Московского пенсионера убедили во взломе аккаунта, и он отдал мошенникам почти 15 млн рублей.

Ранее эксперт рассказал, откуда у российских пенсионеров миллионы для мошенников.

